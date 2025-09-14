Le Japon de nuit, vu depuis l’ISS

Sur orbite depuis un mois et demi

Membre de l’Expedition 73/74, l’astronaute japonais Kimiya Yui (55 ans) séjourne depuis le 2 août dernier à bord de la Station spatiale internationale, qu’il a rejointe à l’aide d’une capsule Crew Dragon de SpaceX (mission Crew 11).

Kimiya Yui avait déjà séjourné près de cinq mois à bord de l’ISS entre juillet et décembre 2014 (également comme ingénieur de vol), à l’occasion de l’Expedition 44/45.

Cet été, à travers un des hublots du complexe orbital, Kimiya Yui a immortalisé un survol du Japon, de nuit, qu’il a ensuite partagé sur les réseaux sociaux.

Un spectacle inouï

Grâce lumières des villes, l’archipel nippon se dessine parfaitement au milieu de l’océan Pacifique, entouré d’une mer noire d’encre.

Mais on distingue également d’autres phénomènes météorologiques ou physico-chimiques : au sud, des orages qui illuminent des nuages ; en-dessous, ce qui ressemble à des feux de forêt ; et au nord, un panneau solaire laisse apparaitre une aurore boréale…