© K. Yui / JAXA / NASA
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 14 septembre 2025 à 19:38

157 mots

Le Japon de nuit, vu depuis l’ISS

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Cet été, l’astronaute japonais Kimiya Yui a partagé un somptueux cliché de son pays vu depuis l’orbite terrestre, de nuit.

Sur orbite depuis un mois et demi

Membre de l’Expedition 73/74, l’astronaute japonais Kimiya Yui (55 ans) séjourne depuis le 2 août dernier à bord de la Station spatiale internationale, qu’il a rejointe à l’aide d’une capsule Crew Dragon de SpaceX (mission Crew 11).

Kimiya Yui avait déjà séjourné près de cinq mois à bord de l’ISS entre juillet et décembre 2014 (également comme ingénieur de vol), à l’occasion de l’Expedition 44/45.

Cet été, à travers un des hublots du complexe orbital, Kimiya Yui a immortalisé un survol du Japon, de nuit, qu’il a ensuite partagé sur les réseaux sociaux.

 

Un spectacle inouï

Grâce lumières des villes, l’archipel nippon se dessine parfaitement au milieu de l’océan Pacifique, entouré d’une mer noire d’encre.

Mais on distingue également d’autres phénomènes météorologiques ou physico-chimiques : au sud, des orages qui illuminent des nuages ; en-dessous, ce qui ressemble à des feux de forêt ; et au nord, un panneau solaire laisse apparaitre une aurore boréale…

Commentaires
14/09/2025 19:38
Espace

