Le Japon commande deux nouveaux Boeing KC-46A

Boeing remporte un contrat sur la livraison de deux ravitailleurs KC-46A

Boeing a remporté un contrat portant sur la livraison de deux ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires à la Japan Air Self-Defense Force (JASDF), ce qui porte à six le nombre total d'appareils sous contrat pour le Japon. Boeing a livré le premier avion-citerne KC-46A au Japon en octobre 2021, et un second en février 2022. " La polyvalence inégalée et les capacités multi-missions de l'avion-citerne KC-46A soutiennent davantage la mission de mobilité aérienne de la JASDF ", a déclaré James Burgess, vice-président et directeur du programme KC-46. Le Boeing KC-46A est conçu pour ravitailler tous les aéronefs militaires alliés de coalition compatibles avec les procédures internationales de ravitaillement aérien, le Pegasus, qui a fait ses preuves a effectué plus de 10 000 sorties et libre chaque mois des millions de livres de carburant aux forces alliées du monde entier.

Le KC-46A offre des capacités multimission

Outre le ravitaillement, le KC-46A offre des capacités multimission, notamment la connectivité des données et le transport du personnel, du fret et des soins médicaux aériens. Cette acquisition supplémentaire de KC-46A renforce l'alliance de sécurité entre les États-Unis et le Japon pour soutenir la sécurité et la stabilité dans toute la région du Pacifique, ajoute Will Shaffer, président de Boeing Japon.



Boeing a livré 67 ravitailleurs KC-46A

Boeing a livré 67 ravitailleurs KC-46A, dont 65 à l'armée de l'air américaine et deux au Japon. Construit sur la cellule éprouvée du 767, qui a été livrée à plus de 1 200 exemplaires, et avec plus d'avions KC-46A opérationnels dans le monde que n'importe quel autre avion-citerne, à l'exception du KC-135 construit par Boeing, le Pegasus offre également une fiabilité de mission cruciale pour les clients internationaux.

Le contrat a été attribué par l'armée de l'air américaine dans le cadre du processus de vente de matériel militaire à l'étranger. Boeing construit des appareils KC-46A pour l'US Air Force, la JASDF et d'autres clients alliés sur sa chaîne de production 767 à Everett, dans l'État de Washington. En outre, les partenaires japonais de Boeing produisent 16 % de la structure de la cellule du KC-46A.