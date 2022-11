Le groupe HAECO et EHang explorent un partenariat dans le domaine de la mobilité aérienne avancée

Les deux parties prévoient de coopérer dans de multiples domaines tels que la fabrication et l'assemblage, le maintien de la navigabilité, les plateformes numériques, la maintenance des aéronefs et la formation des talents. L'objectif est de co-développer des systèmes et des solutions qui répondent aux besoins en matière de maintien de la navigabilité et de services de maintenance après-vente en vue de préparer l'exploitation commerciale de l'EH216-S, le véhicule aérien autonome de classe passagers d'EHang.



Jacqueline Jiang, directrice de groupe, services de cellule du groupe HAECO, a noté : " La mobilité aérienne avancée est un nouveau segment florissant dans l'industrie aéronautique. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'y prendre part et sommes impatients de le développer avec EHang. Avec plus de 70 ans d'expérience dans l'industrie et offrant une large gamme de produits et de services aéronautiques, HAECO est bien placé pour soutenir EHang et développer conjointement les systèmes, les normes et les services requis dans la mobilité aérienne avancée."



Xin Fang, directeur d'exploitation d'EHang, a déclaré : "EHang est honoré de coopérer avec le groupe HAECO, un partenaire doté d'une solide force en matière de maintenance, de réparation et de révision (" MRO ") dans l'industrie aéronautique mondiale, pour co-développer le système de service après-vente de l'AAV d'EHang afin de fournir à nos clients des services de meilleure qualité et plus efficaces dans le monde entier, ce qui facilitera également le maintien de la navigabilité de l'AAV EH216-S après l'achèvement de sa certification de navigabilité. En outre, ce partenariat est une étape critique que EHang a franchie pour son objectif stratégique de devenir un opérateur de plateforme de mobilité aérienne urbaine (" UAM "), et il poussera également l'industrie mondiale émergente de l'UAM à explorer un mécanisme et un écosystème de services d'exploitation plus complets, efficaces et durables."