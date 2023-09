Le Groupe Air Industries ajoute une importante capacité de soudage de dispositifs d'arrêt pour soutenir le programme d'avions E-2D de la Marine américaine.

L'E-2D est un avion de gestion de combat, pierre angulaire de la défense aérienne de la Navy.

L'E-2D Advanced Hawkeye est un avion de gestion de combat basé sur un porte-avions, le «quart-arrière numérique», gérant l'espace aérien et maintenant les groupes de bataille de porte-avions hors de danger. Il est la pierre angulaire de l'architecture de défense aérienne et de défense antimissile de la théâtre de la marine américaine dans les opérations littorales, terrestres et en haute mer. L'avion E-2D est toujours en production, et environ 65 E-2D sont actifs dans la flotte, qui devrait s'étendre de plus de 40% à 93 avions en 2027.