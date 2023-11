Le groupe aéronaval chinois du Shandong met la pression sur Taiwan : stratégie de coercition et d'intimidation

La Chine intensifie sa pression militaire sur Taiwan.

Le 1er novembre 2023, Taiwan a signalé que la Chine avait augmenté sa présence militaire près de l'île en envoyant 43 avions et sept navires de guerre. Cette action est perçue comme la continuation de la stratégie de coercition et d'intimidation de la Chine. Le ministère de la défense taïwanais a déclaré que l'activité militaire signalée s'est déroulée sur une période de 24 heures se terminant à 6 heures du matin le mercredi, 37 avions chinois franchissant la ligne médiane du détroit de Taiwan, ligne que la Chine ne reconnaît plus.