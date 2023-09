Le Génie Militaire face au retour de la haute intensité - analyse des opérations en Ukraine

Le Génie Militaire français est l'une des composantes les plus essentielles et les plus polyvalentes de l'armée. Son rôle ne se limite pas à la construction de ponts et à la démolition d'obstacles, mais s'étend également à des missions de haute technologie et à des opérations de secours humanitaire. L'histoire de l'armée française est tissée de succès rendus possibles grâce à la contribution inestimable du Génie Militaire et il continuera à jouer un rôle crucial dans les conflits à venir. Le COL Perrier revient avec nous sur cette arme si spécifique et sur les retours d'expérience de l'Ukraine.