Le F-16 Solo Display belge se distingue en Pologne

Un trophée Les 26 et 27 août dernier se tenait l'International Air Show Radom 2023 en Pologne. Petits et grands ont eu l'occasion d'admirer de nombreux avions et hélicoptères des Forces armées polonaises mais aussi étrangères et notamment, plusieurs équipes militaires d'acrobatie aérienne. À la fin du meeting, le F-16 Solo Display de la Composante Air belge a été récompensé pour sa prestation dans les airs en recevant le trophée du meilleur pilote militaire de démonstration aérienne.

Le F-16 Solo Display et son pilote Depuis 1979, la Composante Air utilise l'un de ses avions de combat F-16 Fighting Falcon à des fins de représentation et de démonstration lors d'évènements en Belgique ou à l'étranger. Pour l'occasion, l'avion reçoit une livrée unique, un pilote de démonstration et toute une équipe dédiée. Pour les saisons 2022 à 2024, le 19ème pilote aux commandes du F-16 de démonstration est le Commandant aviateur Steven "Vrieske" De Vries. Ce dernier reçoit ses ailes militaires en 1992, soit près de 31 ans de vol sous la cocarde noir-jaune-rouge. Il volera en opérations au-dessus des Balkans, de l'Afghanistan, l'Irak,... Le 5 mars 2021, il devient le premier pilote non-américain à passer le cap symbolique des 5.000 heures de vol sur F-16. Ce cap était alors uniquement détenu par cinq pilotes américains. Un avion haut en couleurs Pour les saisons 2022 à 2024, le F-16 FA-87 arbore une livrée verte, noire et avec plusieurs teintes de gris : l'avion arbore une livrée rappelant la vipère (serpent). Cet avion de combat sert dans la Force aérienne belge depuis les années 1980 et notamment au sein du 23ème escadron (Devil Squadron) et depuis les années 2000, au sein du 31ème escadron (Tiger Squadron). De par l'appartenance à cette unité tigre, il aura la chance d'arborer des livrées spéciales pour les NATO Tiger Meet 2004, 2006, 2009, 2011 et 2012, soit l'un des F-16 comptant le plus de livrées "Tiger Meet" à son compteur. En 2016, il est visible lors des opérations aériennes anti-Daesh au-dessus de l'Irak. En 2021, il reçoit une livrée spéciale pour les 75 ans de la Composante Air avant sa livrée "Dream Viper" en juin 2022.

Le F-16 Solo Diplay "Dream Viper" en vol. © Kleine Brogel Air Base

Une équipe Enfin, il ne faut pas oublier l'équipe entourant Vrieske : au total 18 personnes sont chargées de maintenir un avion de combat effectuant de nombreuses accélérations, encaissant des G,... rechargé les cartouches de leurres infrarouges ainsi que les pods fumées au bout des ailes,... Il y a également la sécurité en vol durant la démonstration, les relations publiques,... ( page de présentation de l'équipe ). D'autres trophées au compteur Ce n'est pas la première fois que Vrieske et son équipe sont récompensés pour la démonstration en vol. On peut citer la toute première démonstration à l'étranger du Dream Viper, lors du RAF Cosford Air Show le 12 juin 2022. A cette occasion, le Dream Viper s'est vu décerné le prestigieux Bill Hartree Trophy (appareil de démonstration ayant effectué le vol le plus divertissant). Les trophées ne sont pas uniquement centrés sur la démonstration : en juillet 2022, durant le Royal International Air Tattoo, l'équipe a reçu le trophée de l'appareil détenant la meilleure livrée.

D'autres ambassadeurs belges En plus du Dream Viper, la Belgique comprend aussi trois autres équipes d'ambassadeurs aériens : Les Red Devils, volant sur quatre avions d'entrainement Marchetti SF-260, facilement reconnaissable à leur livrée rouge.

Razzle Blades, volant sur un hélicoptère léger A-109 Agusta, reconnaissable par sa livrée en camouflage dazzle avec différentes nuances de gris.

NH-90 Demo Team, volant sur un hélicoptère moyen NFH-90. L'hélicoptère fait office d'exception car il effectue des démonstrations de sauvetage lors de meetings mais, quand il se trouve sur sa base de Coxyde, doit pouvoir être prêt à décoller afin de répondre à une mission search-and-rescue dans la Manche ou en mer du Nord.