Le F-16 acquière des capacités inédites en guerre électronique pour sa version "Viper"

Le Viper Shield, un nouveau système de guerre électronique

L’entreprise américaine L3Harris Technologies a annoncé avoir atteint une étape dans la revue critique de conception (CDR) de son système de guerre électronique (EW) Viper Shield. La CDR est un examen effectué pour vérifier que la conception détaillée de la configuration d'un ou plusieurs éléments satisfont les exigences spécifiés dans son cahier des charges. Le Viper Shield est conçu sur mesure pour fournir des capacités offensives et défensives de guerre électronique au nouveau F-16 Block 70/72 de Lockheed Martin qui sera destiné aux ventes militaires à l'étranger (FMS).

Le système Viper AN/ALQ-254(V)1 fournira à l’avion un bouclier virtuel grâce à un système de brouillage basé sur la mémoire à radiofréquences numériques multiples. Il est qualifié comme "l'option EW la plus performante et la moins risquée pour les F-16 Vipers dans un monde de plus en plus dangereux", par Ed Zoiss, le président du service "Systèmes spatiaux et aéroportés" de L3Harris. Il est le seul des systèmes GE envisagés pour le F-16 Block 70/72 à atteindre avec succès cette étape de la CDR. Entièrement intégré et monté en interne, il est conçu pour pouvoir intégrer les futures mises à niveau tout en réduisant les coûts du cycle de vie grâce à une architecture de systèmes ouverts utilisant une technologie commerciale prête à cet emploi.