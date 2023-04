Le Département d'Etat américain autorise la mise à niveau des F-16 de la Turquie

Le 17 avril 2023, le Département d'État a pris la décision d’approuver une éventuelle vente militaire à la République de Turquie. Elle comprendrait du matériel et des services de défense qui permettraient à Ankara d’opérer des mises à niveau pour les appareils de sa flotte de chasseurs F-16. Le coût de ce contrat est estimé à 259 $ million. L'Agence de coopération en matière de sécurité pour la défense (ou DSCA pour Defense Security Cooperation Agency), a délivré ce lundi la certification requise informant le Congrès de cette éventuelle vente qu'il devra, à son tour, choisir ou non de valider.

En attendant que sa demande soit entendue par le congrès et qu’il rende la décision à son sujet, le ministère turc de la Défense a donné son feu vert au programme ÖZGÜR. Il prévoit de doter d’un radar à antenne active MURAD AESA et d’un nouvel ordinateur de mission de conception turque les F-16 Block 40/50 de la Turquie pour les moderniser. Le but poursuivit avec cette modernisation locale est de maintenir les chasseurs opérationnels jusqu’en 2050 en leur offrant des capacités similaires à celles du F-16 Block 70.

Une demande plus large de la Turquie pour des F-16 « Viper »

La Turquie a, en effet, été exclue du programme F-35 en avril 2021 pour avoir acquis et mis en service des systèmes de défense aérienne russes S-400 « Triumph », allant ainsi à contresens des logiques américaines et plus largement de l’OTAN. En janvier 2023, la Turquie a cependant demandé la livraison de 40 chasseurs-bombardiers F-16 « Viper » ainsi que 80 kits de mise à niveau de ces F-16 Block 40/50 afin de les doter des mêmes capacités que les Viper. La demande serait considérée par Ankara comme une juste réparation pour les 1,4 milliards de dollars déjà investis dans le programme F-35 au moment de son exclusion.

Le Wall Street journal affirmait en janvier que cette sollicitation pour 40 chasseurs et 80 kits devait être présentée au Congrès des Etats-Unis, agrémentée de quelque 800 bombes et 900 missiles air-air pour la Turquie. Si elle n’a pour l’instant pas connu de suite, c’est notamment à cause du blocage turc dans les protocoles d’adhésions de la Finlande et de la Suède à l’OTAN. L’entrée récente de la Finlande au sein de l’Alliance Atlantique pourrait ainsi avoir débloqué cette approbation 259 millions de dollars de matériels et services de défense permettant de mettre à jour les F-16 turcs. Elle pourrait être un signe d’encouragement de la part de l’administration américaine à l’égard de la Turquie pour qu’elle facilite l’entrée de la Suède dans l’OTAN.