[🇺🇦] Le CHAR T-64BV, L'ULTIME REMPART QUI A SAUVÉ L'UKRAINE - visite exclusive

Le Boeing 737MAX Ă nouveau sous l'oeil du NTSB

Le Boeing 737MAX 8 est à nouveau sous l'oeil du NTSB (National Transportation Safety Board, Conseil national de la sécurité des transports, l'équivalent du Bureau d'enquêtes et d'analyses) suite à un incident survenu le 6 février 2024, au cours duquel le palonnier d'un Boeing 737MAX-8 d'United Airlines est resté bloqué en position neutre pendant la course à l'atterrissage sur la piste de l'aéroport de Newark, dans le New Jersey. L'humidité semble être responsable de ce blocage, qui peut entraîner la formation de gel et ainsi limiter le mouvement du système de gouverne de direction, soit la dérive.