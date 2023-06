Le Canada investit 350 millions de dollars dans l'aviation verte pour un avenir plus durable

Le Canada investit massivement dans le développement des technologies vertes pour l'aviation

Alors que le salon du Bourget bat son plein, le ministre canadien de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne , présent à l'évènement a annoncé hier soir un engagement financier significatif en faveur du développement des technologies vertes dans le secteur de l'aviation. Avec un investissement de 350 millions de dollars, Ottawa cherche à promouvoir l'innovation et à accélérer la transition vers une industrie aéronautique plus respectueuse de l'environnement. Cette initiative est une réponse à la pression croissante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport aérien. Le gouvernement canadien espère que cet investissement incitera les entreprises du secteur à adopter des solutions plus durables et à accélérer la recherche et le développement de technologies vertes.

Favoriser la recherche et le développement de technologies vertes pour l'aviation

L'aide financière vise à soutenir la recherche et le développement de technologies vertes dans le domaine de l'aviation. L'adoption de pratiques plus durables dans ce secteur est essentielle pour lutter contre le changement climatique. Les fonds seront disponibles pour les entreprises et les organismes de recherche travaillant sur des solutions innovantes, telles que les biocarburants durables, les moteurs électriques et hybrides, ainsi que les matériaux plus légers et plus économes en énergie. En investissant dans ces technologies, le Canada espère devenir un leader mondial dans le domaine de l'aviation verte tout en contribuant à la réduction des émissions mondiales.

Une initiative bien accueillie par l'industrie aéronautique et les défenseurs de l'environnement

L'annonce de cette aide financière a été largement saluée par l'industrie aéronautique et les groupes environnementaux. Les compagnies aériennes et les fabricants d'aéronefs ont exprimé leur soutien à cette initiative, soulignant l'importance d'un tel investissement pour accélérer la transition vers des pratiques plus durables. Les défenseurs de l'environnement voient cet engagement financier comme une étape positive vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Cependant, certains soulignent que des mesures réglementaires supplémentaires seront nécessaires pour atteindre des réductions d'émissions significatives à l'échelle mondiale.