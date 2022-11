Le C-Dome de Rafael testé à bord de la corvette SAAR 6

Test d'interception avec la version navale de l'Iron Dome

Rafael Advanced Defense Systems Ltd, avec la Marine israélienne, et le ministère israélien de la Défense ont réalisé un test d'interception avancé du système naval C-DOME Iron Dome. Le C-DOME est une configuration navale du système de défense aérienne IRON DOME de RAFAEL et est lancé à partir du navire lance-missiles (INS) 'Oz' de la corvette de classe Sa'ar 6 'Magen'. Dans le cadre du test d'interception, le système a été installé sur la corvette INS 'Oz', la deuxième des quatre corvettes à missiles avancés réceptionnées par la Marine israélienne au cours des deux dernières années.

Simulation de menaces réelles

Le test a simulé des menaces réelles et a inclus la détection et l'interception réussies des cibles par le système dans des scénarios difficiles. Le système C-DOME constitue un ajout important aux capacités de défense de la marine israélienne dans un large éventail de missions, notamment la protection des actifs stratégiques, la zone économique exclusive et le maintien de la supériorité maritime régionale de l'État d'Israël. Le succès de l'essai est le fruit des efforts technologiques et d'ingénierie conjoints de la Marine israélienne, de la direction de la R&d du ministère de la Défense (DDR&D), de Rafael Advanced Defense Systems en tant que maître d'œuvre et développeur, d'Elta des industries aérospatiales israéliennes en tant que fabricant du radar, et de mPrest en tant que fabricant du C2.

Quatre niveaux de défense opérationnelle

Le système opérationnel a été créé par l'intégration de multiples systèmes différents, utilisant des capacités opérationnelles complètes qui seront utilisées par les personnels de la marine israélienne. Le C-DOME constitue une couche supplémentaire du dispositif de défense antimissile et aérien à plusieurs niveaux de l'État d'Israël, basé sur quatre niveaux de défense opérationnelle : IRON DOME, DAVID'S SLING, Arrow 2 et Arrow 3. Le ministère israélien de la Défense et l'Israel Missile Defense Organization (IMDO) au sein de la DDR&D a dirigé le développement des systèmes.

"Le champ maritime a changé"

Le chef de l'IMDO du ministère de la Défense israélien, Moshe Patel, commente : "Le C-DOME, la configuration navale de l'IRON DOME, favorise une plus grande flexibilité opérationnelle et fait désormais partie du dispositif de défense antimissile et aérienne à plusieurs niveaux de l'État d'Israël. Le système d'interception IRON DOME a effectué une série de tests extrêmement réussis l'année dernière, tant en Israël qu'aux États-Unis, dans le cadre des tests d'interception menés par le Marine Corps et l'armée américaine. L'IRON DOME a atteint nos objectifs opérationnels, notamment lors de l'opération Breaking Dawn au début de l'année", commente Moshe Patel, le chef de l'IMDO du ministère de la Défense israélien. "Le champ maritime a changé, entraînant ainsi des responsabilités plus larges et des tâches opérationnelles plus étendues pour la marine israélienne. Les corvettes Saar 6 seront un moyen central de protéger la zone économique exclusive et d'assurer la supériorité maritime de l'État d'Israël", ajoute le contre-amiral Guy Goldfarb.