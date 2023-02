Le Black Hawk vole en Ukraine !

Ce 21 février, la Direction générale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine (GUR) a annoncé sur Facebook le retour d'opérateurs spécialisés dans la reconnaissance. En arrière-plan, un Mi-24 Hind est visible sur la droite de l'image. L'info du jour se trouve de l'autre côté : sur la gauche et en arrière-plan, un UH-60A Black Hawk est visible. Ce dernier affiche des cocardes ukrainiennes : il s'agit du tout premier Black Hawk en service au sein des Forces armées ukrainiennes !

L'hélicoptère ne semble pas armé et ne reprend pas un camouflage militaire. Justement, ce camouflage permet avec une quasi certitude de l'identifier : il s'agirait du N60FW (n°80-23439). Celui-ci faisait partie de la flotte d'hélicoptères de l'entreprise américaine Ace Aeronautics, comme le confirme la livrée de couleur noir, bleue et blanche mais désormais avec des cocardes et un drapeau ukrainiens. Il s'agit d'un ancien hélicoptère ayant été utilisé au sein de l'US Army, stocké et ensuite racheté par Ace Aeronautics. La vidéo ci-jointe présente justement l’hélicoptère en question lors du salon Heli-Expo 2022.