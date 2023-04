Le A-10 Warthog équipé de 16 munitions guidées GBU-39B

L'A-10C Warthog, l'avion de soutien aérien aux forces terrestres par excellence

L’US Air Force souhaite faire prendre sa retraite à l’A-10C Thunderbolt II d’ici 2030, mais malgré le retrait de 21 avions annoncé au début du mois de mars dernier, l’A-10C semble encore bien ancré dans les planifications de l’armée de l’air américaine pour le reste de la décennie. Le F-35, était pressenti pour prendre le relais pour les missions de « close air support » mais sa sous-motorisation lui donne une mauvaise manoeuvrabilité à faible vitesse. Cela, associé aux nombreux problèmes de développement et de coûts du chasseur de 5e génération, permet à l’A-10C (qui coûte six fois moins cher à l’heure de vol) de se maintenir dans l’armée de l’air américaine (USAF).

Le passage au standard A-10C s’est réalisé en 2005 et depuis, le Warthog a reçu la Suite 10 de mise à niveau. Il dispose ainsi d’une résistance au brouillage améliorée, d’un nouveau système d'affichage haute résolution [HRDS] et d’améliorations de ses capacités de ciblage multiple. Equipé du fameux canon automatique GAU-8/A Avenger de General Electrics avec ses 7 tubes de 30mm il possède une demie tonne de blindage et peut atterrir et décoller dans des environnements accidentés. Sa capacité d’emport de 7,2 tonnes de charge utile sur 1,2000 km en fait un incroyable porteur de munitions pour le soutien aérien des troupes terrestres.