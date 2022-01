L’armée américaine améliore sa canonnière volante : l'AC-130 Gunship

L’amélioration du canon GAU, un sujet contesté

Si l’origine de ce projet n'est pas spécifiquement établi, il semble probable que le retour d'expérience de l'US Navy en matière de canons de gros calibre ait été mis à contribution, ces derniers étant conçus pour pouvoir tirer avec précision depuis des plates-formes (navires) pouvant se déplacer rapidement et dans plusieurs directions à la fois. Ce sont en effet des ingénieurs de la division Dahlgren du centre de guerre de surface de la marine (NSWCDD) qui ont conçu et développé ce canon aérien (GAU) de 105 mm amélioré, spécialement conçue pour l’avion de combat AC-130 de l'US Air Force. La collaboration fut étroite, avec des déplacements sur les bases aériennes de Wright-Patterson, Robins, Eglin, Hurlburt Field et Cannon tout au long de la phase de développement afin de réaliser des tests et collaborer directement avec les utilisateurs. Inversement, des artilleurs et des techniciens se sont rendus à Dahlgren afin de donner leurs avis sur les performances du matériel une fois les tests effectués.

Cette évolution permettra notamment à l’armée américaine de disposer d'AC-130 plus fiables, nécessitant moins de maintenance et plus efficaces sur le plan opérationnel. La précédente itération du système de canon de 105 mm de l'AC-130 était liée à l'obusier M102 associé au mécanisme de recul M137A1, tous deux devenus obsolètes étant donné les dernières avancées technologiques.