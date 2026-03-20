Lancements orbitaux de février 2026 : SpaceX prend le large
Lancements orbitaux de février 2026 : SpaceX prend le large
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Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 20 mars 2026 à 09:00

648 mots

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Lancements orbitaux de février 2026 : SpaceX prend le large

Sur les 18 lancements orbitaux du mois de février (tous réussis), l’opérateur californien a en opéré douze. La Russie et l’Europe ont repris du service, tandis que la Chine s’est montrée plus timide que d’habitude, même en période de Nouvel An.

Tendance de fond confirmée

Après un mois de janvier record marqué par un rythme effréné (24 tentatives de lancements orbitaux) mais entaché de trois échecs, le mois dernier a été marqué par une parfaite maîtrise technologique : les 18 tentatives enregistrées dans quatre pays ont toutes été couronnées de succès.

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Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux
20/03/2026 09:00
648 mots

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Lancements orbitaux de février 2026 : SpaceX prend le large

Sur les 18 lancements orbitaux du mois de février (tous réussis), l’opérateur californien a en opéré douze. La Russie et l’Europe ont repris du service, tandis que la Chine s’est montrée plus timide que d’habitude, même en période de Nouvel An.

Lancements orbitaux de février 2026 : SpaceX prend le large
Lancements orbitaux de février 2026 : SpaceX prend le large

Tendance de fond confirmée

Après un mois de janvier record marqué par un rythme effréné (24 tentatives de lancements orbitaux) mais entaché de trois échecs, le mois dernier a été marqué par une parfaite maîtrise technologique : les 18 tentatives enregistrées dans quatre pays ont toutes été couronnées de succès.

Si ce volume est légèrement inférieur aux mois de février 2024 (19 succès) et 2025

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