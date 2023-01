Lancement réussi : Le satellite EROS-C3 entre sur son orbite dans l'espace

Le satellite EROS-C3 lancé avec succès par SpaceX

Le satellite EROS-C3 d'Israël Aerospace Industries a été lancé le 30 décembre 2022, à l'aide d'un lanceur SpaceX Falcon 9, depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie, aux États-Unis.

Le satellite EROS-C3 est l'un des satellites d'observation les plus avancés au monde, grâce à des technologies pionnières qui permettent d'obtenir des images de très haute résolution et d'utiliser pour la première fois une caméra multi-spectrale. Après son lancement, le satellite est entré dans son orbite prévue autour de la Terre et a commencé à transmettre des données à la station terrestre. Les ingénieurs d'Israel Aerospace Industries ont commencé une série d'étalonnages et de tests planifiés à l'avance afin de valider les performances du satellite et d'achever les tests planifiés à l'avance avant l'exploitation complète prochaine.

Le président du conseil d'administration d'IAI, Amir Peretz : "Les hommes et les femmes d'Israel Aerospace Industries, ainsi que leurs dirigeants, ont une fois de plus montré que, pour eux, le ciel n'est pas une limite. Le lancement du satellite EROS-C3 est une preuve supplémentaire de l'avance technologique de l'entreprise, qui ouvre la voie dans l'espace comme dans d'autres domaines. Le programme spatial israélien repose sur un éventail impressionnant de technologies développées par IAI en coopération avec le ministère israélien de la Défense, le monde universitaire et le ministère des Sciences et de la Technologie. Les résultats du satellite lancé aujourd'hui, et les conclusions importantes qu'il transmettra à la station terrestre, aideront IAI à continuer d'améliorer ses capacités de pointe dans ces domaines."

Boaz Levy, président et directeur général d'IAI : "Le lancement du satellite EROS-C3 aujourd'hui est une nouvelle expression des capacités technologiques avancées d'Israel Aerospace Industries, la maison spatiale de l'État d'Israël. Après de nombreux travaux sur le satellite, au cours desquels les meilleurs cerveaux des hommes et des femmes d'IAI ont travaillé à son développement et à sa production, le satellite a commencé à transmettre des données à la station terrestre. Israel Aerospace Industries coopère avec des organismes gouvernementaux, des institutions universitaires, des ONG et des investisseurs d'Israël et de l'étranger, afin de faire progresser les réalisations technologiques, la recherche scientifique et le développement des futures technologies spatiales."

Le satellite EROS-C : développé et produit par Israel Aerospace Industries

Le satellite EROS-C3 est un élément important de la série de satellites d'observation OPTSAT3000, développée et produite par Israel Aerospace Industries. Les capacités d'imagerie de haute qualité de ce satellite en font un véritable pionnier dans le domaine des satellites d'observation. Une caméra spatiale légère développée et produite par Elbit Systems est montée dans le satellite, capable de fournir des images à très haute résolution pour des applications et des missions gouvernementales et commerciales.