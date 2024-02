Lancement du World Defense Show 2024 à Riyad

Plus de 700 exposants

Le deuxième World Defense Show (WDS) de Riyad a été inauguré par le ministre de la Défense saoudien, le prince Khalid ben Salman, dimanche 4 février 2024. Cet événement souligne l’engagement du Royaume saoudien (RAS) à devenir un hub régional pour l’industrie de la défense. L’exposition, qui se déroulera jusqu’au 8 février, revendique la participation de plus de 773 entreprises représentant plus de 75 pays.

BITD saoudienne : accélération de la croissance locale

Lors de l’inauguration, le président de la General Authority for Military Industries (GAMI), Ahmad Al-Ohali, a annoncé un taux de localisation de la production de défense du Royaume de 13,6 % en 2022 — contre 4 % seulement fin 2018. Concrètement, ce taux s’appuie sur l’octroi de 265 licences de productions à des entreprises saoudiennes en 2023, ainsi que le lancement de plus de 74 programmes d’investissement pour la "re"-localisation des chaînes d’approvisionnement. Au travers du projet de diversification économique « Vision 2030 » développé par le cabinet McKinsey & Ci et dévoilé par le prince héritier Mohammed ben Salman en 2016, le RAS prévoit d’atteindre un taux de 50 % de fabrication domestique et une contribution du secteur au PIB d’environ 25 milliards de dollars US d’ici la fin de la décennie.

Industriels russes et chinois au rendez-vous

La France sera présente sur le salon avec une augmentation de 35 % du nombre d’entreprises participantes. On y retrouve notamment les majeurs du domaine que sont Thales, Naval Group, Safran, Dassault Aviation, MBDA, mais aussi des PME telles que MC2 Technologies, Cilas ou encore Photonis. Si les partenaires traditionnels de l’Arabie Saoudite que sont le Royaume-Uni, les USA et la France restent les plus représentés sur le salon, les industriels russes, chinois et turcs ne sont pas en reste. En effet, le WDS, comme ses concurrents de la péninsule, demeure l’un des rares salons faisant la part belle aux délégations des pays non-alignés sur Washington… Désireux de se préparer une place dans la « Vision 2030 » du prince héritier.

