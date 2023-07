La Suisse rejoint le projet européen de défense aérienne Sky Shield

le système américain Patriot PAC-3 («Phased array tracking radar to intercept of target»). Les sources diverges, mais sa portée oscille entre 30 et 160 km, (Technologie hit-to-kill),

La participation de la Suisse malgré sa neutralité historique

La Suisse, connue pour sa neutralité militaire, a ainsi annoncé mardi son intention de rejoindre le projet European Sky Shield lancé l’année dernière à l’initiative de l’Allemagne en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette annonce précède la réunion des ministres de la Défense suisse (Viola Amherd), allemand (Boris Pistorius) et autrichienne (Klaudia Tanner) qui aura lieu les jeudi 6 et vendredi 7 juillet.

Pour les trois pays germanophones, la réunion vise à discuter de la situation sécuritaire en Europe, des effets de la guerre en Ukraine et de leur coopération en matière de sécurité. Elle sera aussi l’occasion pour l’Autriche et la Suisse de signer un protocole d'accord quant à leur participation à l'Euro Sky Shield. Le gouvernement Suisse a ainsi indiqué qu’ « Il est dans l'intérêt de la Suisse d'orienter sa politique de sécurité et de défense de manière plus cohérente vers la coopération internationale et d'augmenter ses contributions. ». Il précise que le protocole d’accord portera sur les acquisitions, ainsi que sur un accord visant à promouvoir la coopération en matière de recherche sur les armements.