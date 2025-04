La Suède achète des radars GM200 MM/C à Thales pour 91,2 millions €

Nouveaux radars en Suède

Ce 4 avril, l'Administration suédoise du matériel de défense (Försvarets materielverk, FMV) a annoncé dans un communiqué de presse la sélection d'un nouveau radar de moyenne portée. Le système sélectionné est le radar GM200 MM/C de Thales. Il doit permettre aux Forces armées suédoises de remplacer ses radars PS-871, proche de la fin de service. Le communiqué précise que le FMV a mis l'accent sur le faible délai de livraison pour ce système. Le 7 avril, Thales précisait dans un communiqué de presse que la FMV avait signé à Paris un accord, confirmant officiellement le choix suédois. Si aucun nombre de radar n'est mentionné, la valeur totale de ce contrat s'élève à environ 1 milliard de couronnes suédoises (soit 91,2 millions d'euros), avec une première livraison attendue pour 2026.

Per Schylström, chef du projet pour la FMV, a notamment déclaré :

"Les systèmes radars de moyenne portée contribueront à renforcer la connaissance de la situation aérienne et maritime. Ils offrent également une mobilité accrue car ils sont fondamentalement mobiles, ce qui signifie que la couverture radar peut être renforcée plus rapidement dans les zones prioritaires."

Håkan Ahlström, directeur de Thales en Suède a également précisé :

"Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par la FMV pour renforcer les capacités souveraines et de défense suédoises dans un environnement de plus en plus complexe. Le GM200 MM/C de Thales, avec sa technologie de pointe, jouera un rôle crucial en contribuant à la sécurité nationale globale."