La Russie utilise des drones en bois pour leurrer les défenses ukrainiennes

Des drones en bois pour leurrer les défenses ukrainiennes

La Russie à récemment repris les tirs de missiles visant l’intérieur du territoire ukrainien, mettant les Patriot récemment livrés à l’Ukraine et autres systèmes de défense aérienne du des forces armées du pays à rude épreuve. Cependant, leur efficacité permet d’intercepter une grand nombre des missiles russes envoyés. La Russie, qui peine à renouveler ses stocks en la matière et se sert même depuis quelques mois de missiles sans charge explosive pour leurrer les défense ukrainiennes, aurait récemment trouvé une autre solution. Comme l’ont montré bien des conflits, la guerre, outre ses plus sombres aspects, est source d’innovation, d’ingéniosité et de débrouillardise en termes de tactiques et d’équipements qui pourraient permettre de prendre le dessus sur l’ennemi. C’est ce que semblent essayer de faire l'armée russe, selon l'armée ukrainienne qui a relevé l’utilisation de drone en bois venant détourner l’attention de leur système de défense.