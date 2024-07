La Russie largue pour la première fois une bombe de 3 tonnes sur l'Ukraine depuis un Su-34

Le Su-34, bien que moins capacitaire qu'un bombardier comme Tu-22M3 traditionnellement associé à la FAB-3000, démontre une flexibilité et une capacité d'emport accrue en emportant cette bombe massive. Jusqu'à présent, le Su-34 transportait des bombes de 1500 kg au maximum, mais la possibilité de porter une charge de 3 tonnes sous un point d'emport implique également des modifications substantielles quant au reste de sa capacité d'emport, dans la logistique de transport des munitions et dans le panel de mission réalisable.

A quoi sert la FAB-3000

La bombe FAB-3000, dont la masse est de 3000 kg, est, au même titre que ces bombes “soeurs”, les FAB-500 et FAB-1500, équipée d'un kit UMPK. Ces kits ajoutent des ailes escamotables et des systèmes de guidage aux bombes lisses des années 50-60 à chute libre disponibles en grand nombre, permettant d'utiliser les bombes les plus simples et de leur donner une capacité de réaliser des vols planés tout en augmentant leur précision grâce au système de guidage. L'introduction de ces kits, qui existent depuis des décennies dans les pays de l'OTAN, vise à compenser la relative imprécision des systèmes de guidage russes comparés à leurs homologues occidentaux et qui imposaient aux avions de passer en basse altitude à la verticale de leur cible, entraînant la perte de dizaines de chasseurs au début de l'invasion russe de l'Ukraine. La précision des bombes russes restant néanmoins inférieure aux standards occidentaux, l'utilisation de bombes à très fort emport d'explosif permet de compenser en détruisant des zones bien plus étendues. A titre d'exemple, quand une bombe JDAM ou Hammer permet de viser spécifiquement une fenêtre ou d'exploser après avoir traversé un nombre défini de planchers, les bombes FAB vont exploser à l'impact, imposant une puissance explosive supérieure.

La vidéo publiée par le ministère russe de la Défense montre une frappe contre un « point de déploiement temporaire » des forces ukrainiennes dans les régions de Kharkiv et de Soumy. La vidéo présente la bombe avec ses ailes déployées, lui permettent de planer vers sa cible depuis plusieurs dizaines de kilomètres, avec une stabilité accrue. La vidéo inclut des images aériennes de l'impact, probablement capturées par un drone. Cependant, il reste des interrogations sur la véracité de ces images, sur la cible touchée et sur la nature même de la bombe qui pourrait être une FAB-1500 plus classique et déjà largement utilisée dans le conflit avec le même kit de guidage.