La Russie déploie des blindés BTR-50 produits entre 1954 et 1970

Beaucoup de stocks

Il est connu que la Russie dispose d'un nombre très important de véhicules militaires stockés sur son territoire : chars de combat, camions, pièce d'artillerie,... tous mis à la retraite suite à la mise en service de matériels plus récents. Ainsi, en cas de guerre, ces matériels pourraient être réactivés afin de soutenir les forces russes sans pour autant être trop dépassées (en générale, une génération de retard, donc utilisés en soutien et non en première ligne).

Le BTR-50 en Ukraine

Cependant, ce 23 février, deux images circulent sur les réseaux sociaux : des porte-chars transportent en Ukraine plusieurs blindés de transport de troupes (APC) BTR-50 (tweet ci-joint). Leur arrivée est très surprenante car ces blindés ont été produits entre 1954 et 1970, soit un âge variant ente 53 et 69 ans !

Ils sont légèrement blindés (masse d'un peu plus de 14 tonnes), disposent d'une capacité amphibie, peuvent transporter une vingtaine d'hommes. Ils peuvent être équipés d’une mitrailleuse légère (non protégée) dans un but défensif.

Manque de capacités amphibie ?

Il est possible que les Russes ne disposent plus assez de véhicules de transport de troupe blindés disposant d'une capacité amphibie. Il n'empêche, le BMP-1 (successeur direct) et le BMP-2 (successeur du BMP-1) sont bien plus récents, disposent d'une puissance de feu bien supérieure

Un problème logistique en devenir

L'arrivée de véhicules aussi vieux pose aussi un problème logistique pour les Forces armées russes déployées en Ukraine ; bien évidemment, de nombreuses pièces sont disponibles dans les stocks en cannibalisant d'autres BTR-50. Toutefois, cela requiert une logistique spécifique qui serait plus efficace pour soutenir des véhicules plus récents.