La Russie asphyxiée : elle met fin à certaines de ses productions militaires modernes

Vers des équipements 100% russe ?

Si les sanctions économiques commencent à avoir les effets escomptés, il n’en reste pas moins qu’elles sont impactantes uniquement sur le long terme. A court terme, l’armée russe n’est pas estropiée au-delà des pertes importantes subies en Ukraine ou de a consommation accélérée de ses consommables, dont les missile de croisière et bombes guidées.

Ces handicaps évidents n’empêchent pas la Russie de toujours disposer d’un arsenal de guerre important. Selon les données de Global Fire Power Index et de l’International Institute for Strategic Studies, la Russie est le pays disposant du plus grand nombre de chars au monde et de loin : on parle de 12 400 chars contre 6 600 pour les États-Unis et contre 400 pour la France. Même si le niveau de disponibilité de ces matériels en majeure partie stockés et non modernisés est très variable, la Russie dispose d’une capacité de renouvellement considérable malgré le nombre important d'équipements détruits et capturés par les Ukrainiens : la modernisation de vieux chars coûterait 3 fois moins cher et serait 3 fois plus rapide que la production de chars russes équivalents. Comme l’affirme le récent rapport du ministère de la Défense russe, il semblerait que l’armée russe ait également adopté la pratique de la capture et de la remise en état de chars ukrainiens à leur profit, même si la mesure est sans doute plus symbolique qu'opérationnelle.

En dépit d’une coopération économique renouvelée, la Russie, plus que jamais, a intérêt à se tourner vers ses capacités de production nationale. C’est ce que le pays semble vouloir appliquer, puisque le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a déjà déclaré souhaiter une production de 36 MC-21 totalement russe d’ici 2025 et de 20 appareils régionaux Soukhoi SuperJet par année, un appareil civil dont la production pourrait permettre de compenser en partie l'indisponibilité des Airbus et Boeing...