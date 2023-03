La Russie abat "par erreur" un drone MQ-9 américain - des Mig29 pour l'Ukraine

Tous les jours, des avions de surveillance survolent la Mer Noire et la frontière est de l'Europe afin d'y mener des missions de surveillance et de protection. Après plusieurs incidents graves, la Russie passe un cap et vient d'abattre un drone américain dans une collision. Point également sur la volonté russe d'accroître la production de missiles de croisières et sur les prochaines livraisons de Mig-29 à l'Ukraine.