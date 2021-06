LA RELANCE DU SECTEUR AERONAUTIQUE PASSERA PAR L’INNOVATION

Innover en continu, c’est la conviction du logisticien industriel IDEA pour aider au rebond de la filière aéronautique.

L’innovation au cœur de la supply-chain pour l’aéronautique

Comment intégrer les nouvelles technologies dans les process et faire monter les équipes en compétences, pour mieux performer dans l’industrie de demain ? C’est tout l’enjeu de l’excellence opérationnelle, qui nécessite de régulièrement moderniser son outil industriel. « La filière aéronautique a besoin d’améliorer sa compétitivité, de développer sa résilience face aux aléas, pour accompagner la croissance et sans dégrader la performance ». C’est la vision de Jean-Baptiste Bernicot, Directeur de l’innovation chez IDEA, qui a misé sur la mobilité autonome pour gagner en efficience globale.

Fruit d’un partenariat avec la start-up nantaise E-Cobot, un cobot nommé « Husky » assiste les opérateurs au quotidien pour accélérer le rangement et leur éviter des déplacements inutiles entre les zones de réception et de préparation des commandes. Cette aide à la manutention simplifie aussi la gestion des flux liés au kitting. Plus récemment, c’est un engin autonome indoor et outdoor qui a été déployé sur une plateforme logistique. L’AGV* évolue en voie ouverte pour accélérer les flux en déplaçant des biens industriels d’un atelier à un autre, sans intervention humaine, en respectant le code de la route et en tenant compte des risques liés à son environnement. Une innovation née d’un partenariat avec ECA Group.

*Automated Guided Vehicule

La robotisation dans l’aéronautique : une clé de la performance industrielle ?

Ces solutions nouvelle génération accroissent la productivité puisqu’elles concentrent les compétences humaines sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C’est aussi plus de sécurité, avec des opérateurs qui font moins de manutention et limitent ainsi les incidents. C’est un vrai levier d’amélioration dans le pilotage des flux logistiques, avec de nouveaux modèles de distribution en juste à temps, intégrés à la chaîne de valeur des clients. Jean-Baptiste Bernicot résume : « En automatisant les tâches qui peuvent l’être, nous garantissons une logistique opérationnelle plus sûre, flexible et efficiente, en développant les compétences des équipes ».

Miser sur des partenaires qui incarnent le futur de l’aéronautique

Participer au rebond de la filière, c’est aussi co-entreprendre avec des acteurs novateurs. A l’automne 2020, IDEA a signé une coopération avec Flying Whales, concepteur et constructeur du futur 1er dirigeable de fret au monde. L’ambition : être le partenaire réfèrent en matière de logistique et de manutention au sein du site de fabrication de ces aéronefs. Ce projet d’envergure englobe la définition conjointe du cahier des charges pour adapter l’infrastructure au besoin logistique, le pilotage et monitoring des flux étendus, la réception, le stockage des pièces, l’approvisionnement bord de ligne... à horizon 2022 quand l’usine 4.0 sera opérationnelle.

La collaboration avec Flying Whales incarne une logistique 4.0 au service de l’industrie aéronautique : automatisation des opérations sans valeur ajoutée et ergonomiquement sensibles, digitalisation des flux d’information sur l’ensemble de la chaîne logistique, notamment avec la traçabilité des opérations et la géolocalisation des pièces… Le tout, avec une empreinte carbone la plus faible possible.

Cédric Valmalle, Directeur du Développement chez IDEA précise : « Notre expérience en aéronautique, cumulée à nos engagements RSE ont été clés dans le lancement de cette aventure commune. C’est un partenariat fort de sens car nous développons de nouvelles solutions logistiques responsables pour une filière qui se renouvelle. »

Autant de projets structurants guidés par la raison d’être du groupe IDEA « Osons construire ensemble des solutions responsables aux défis d’aujourd’hui et de demain », qui donnent confiance en l’avenir de l’aéronautique.