La RAF réceptionne son premier MQ-9B Protector

Du nouveau à Waddington

Le 29 septembre, General Atomics Aeronautical Systems annonçait la livraison du premier drone MQ-9B Protector (SkyGuardian) à la Royal Air Force (publication ci-dessous). Le Protector a été démonté et placé dans la soute d'un avion de transport stratégique An-124-100 d'Antonov Airlines. L'avion a décollé de Californie pour se rendre sur la base aérienne de Waddington (Lincolnshire, Royaume-Uni). Le drone a alors été remonté par les personnels du 31st Squadron de la RAF. Cet escadron a été reformé tout spécialement pour utiliser les Protector de la RAF.

Et ce 23 octobre, la RAF a officiellement annoncé avoir reçu son tout premier Protector . Le 31st Sq va alors commencer les essais du drone, en coopération avec le 56th Sq (spécialisés dans les essais). Ces tests doivent notamment permettre de vérifier et confirmer la très importante liaison satellite, les procédures de taxi, de décollage et d'atterrissage,... La mise en service de ce premier drone sera assez rapide, car estimée par la RAF dans le courant de l'année 2024.