La puissance aérienne de la Suède mise à mal par un manque de pilotes pour ses Gripen ?

Une baisse de 12% du nombre d'heures de vol du Gripen par rapport à 2021

Le rapport annuel 2022 des forces armées suédoises publié récemment a mis en avant plusieurs difficultés opérationnelles et industrielles. Elles concernent notamment des pénuries de la chaîne d'approvisionnement et un manque criant de pilotes qui entraînerait une baisse de près de 12% des heures de vol des avions de combat JAS 39 Gripen du constructeur Saab par rapport à 2021. Alors que la Suède avait un total de 11 308 heures de vol couvertes par sa flotte de Gripen en 2020 augmentant jusqu’à 11 727 heures en 2021 ce chiffre est redescendu à 10 364 heures en 2022.

Impact de la guerre en Ukraine et des pénuries de fournisseurs sur les chaînes d’approvisionnement

Le rapport indique que la production des unités en 2022 a dû être largement reprogrammée , en partie à cause de la pandémie, ainsi qu'à cause des modifications de la situation internationale avec notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le document rapporte des problèmes d'approvisionnement en matériel, de production et de maintenance concernant ses équipements militaires qui ont majoritairement atteint le JAS-39. Il est indiqué à son sujet que "la production prévue a été réduite à la fois par rapport aux planifications ainsi qu'aux résultats des années précédentes". La guerre en Ukraine en est une cause, de même que les pénuries de composants et de matières premières.

Malgré des mesures financières prises par le gouvernement en faveur de son armée, ces problèmes ont réussi à subsister selon le rapport. Ces sources de préoccupations interviennent directement comme des causes de la baisse du nombre d'heures de vol des Gripen. Cependant le document à aussi mis en avant que l'armée de l'air a choisi de mettre l'accent sur les opérations et l'entraînement par rapport au développement des capacités, les contraintes étant principalement provenues d'un manque de ressources humaines. Il y a aurait un fort besoin de recrutement et de formation.

Pénurie de pilotes au sein de l’armée de l’air

La puissance aérienne de la Suède semble donc amoindrie, alors qu’elle s’inquiète de l’agressivité actuelle de la Russie dont les actions sont qualifiées de « point de rupture pour la sécurité suédoise et européenne et une sécurité basée sur des règles. » au sein du document. Mais la Svenska Flygvapnet (armée de l’air suédoise) est aussi soumise à des problèmes de main d'œuvre.

Une pénurie de chefs de combat aérien, de techniciens de vol et de pilotes, pose actuellement des difficultés d’autant qu'une trentaine de pilotes des divisions de l'aviation de combat sont partis en congé d’études. Si le rapport relève que ces congés n'ont pas significativement altéré la mise en œuvre des tâches essentielles de l’armée de l’air, il souligne cependant que sa capacité à poursuivre l'entraînement et le soutien de ses unités de combat a été considérablement réduite.

La Svenska Flygvapnet avait d'ailleurs connu un mouvement de mécontentement de ses pilotes à l'été 2022, ces derniers menaçant de prendre des congés, voire de démissionner .A l'époque, la modification de l'âge de départ à la retraite ainsi qu'une détérioration de leurs conditions de travail et des soldes insuffisantes étaient signalées. Le facteur humain étant critique dans la capacité de l'armée de l'air, le rapport annonce que les Forces armées collaborent avec les organisations d'employés afin d'augmenter l'attractivité des Forces aériennes. Une décision importante pour les capacités militaires du pays qui est depuis le mois de juillet un « pays invité » de l'OTAN.