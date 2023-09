La Pologne devient le premier client international de LTAMDS

Le ministre polonais de la Défense approuve un accord pour renforcer la défense aérienne et antimissile du pays. Le 5 septembre 2023, le ministre polonais de la Défense nationale, Mariusz Błaszczak, a approuvé une lettre d'acceptation avec l'armée américaine pour élargir les capacités de défense aérienne et antimissile WISŁA de la Pologne avec l'introduction de 12 Low-Tier Air and Missile Defense Sensors (LTAMDS) et l'ajout de 48 lanceurs Patriot®. L'accord met en marche la vente militaire étrangère et fait de la Pologne le premier client international à ajouter le radar avancé LTAMDS à 360 degrés, construit par Raytheon, une entreprise RTX, à leur architecture de défense aérienne et antimissile.

L'acquisition soutient le programme WISŁA Phase 2 et renforce la sécurité de la Pologne. L'acquisition soutient le programme WISŁA Phase 2 du gouvernement polonais, qui se base sur la première phase presque terminée qui a culminé avec la livraison et le test de quatre unités de feu Patriot. Raytheon a terminé sa livraison des deux dernières unités de feu à la Pologne plus tôt cette année et les systèmes termineront l'intégration et le check-out du système, ou SICO, en octobre.