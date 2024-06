La nouvelle version du Mamba SAMP/T se dévoile à Eurosatory

Le SAMP/T NG est un système de défense aérienne sol-air conçu pour protéger les troupes et les installations stratégiques contre les menaces aériennes. Ce système est la nouvelle génération du système SAMP/T qui est en service depuis 2009 dans l'Armée de l'air française. Un système SAMP/T est composé de cinq à dix éléments: un module d’engagement, un radar en bande X associé à un système d’identification ami/ennemi, un générateur d’électricité, un module de rechargement terrestre et un à six modules de lancement pouvant tirer chacun jusqu’à huit missiles intercepteurs Aster 30. Il faut noter que les SAMP/T NG français et italiens seront équipés d’une nouvelle génération de radars, la version commandée par la France utilisera le Ground Fire 300 de Thales, tandis que celle destinée à l'Italie sera dotée du radar Kronos GM HP.