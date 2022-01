La nouelle version du CV-22 arrive dans les forces spéciales

Le V-22 est le premier tilt rotor opérationnel ; grâce à son système de double rotors basculants, il peut décoller comme un hélicoptère mais aussi voler à une vitesse de croisière bien plus élevée que celle d’un hélicoptère, tout en permettant un emport record de 9 tonnes de fret ou 32 personnels en plus de l'équipage en version debout, ou 18 soldats équipés. Sa portée opérationnelle est supérieure à 1600km, ou 700km sur une action de combat. Il va ainsi deux fois plus vite, avec trois fois plus de charge et jusque cinq fois plus loin que les hélicoptères disponibles auprès des forces spéciales américaines.

Les premiers CV-22 sont entrés en service opérationnel auprès des forces spéciales américaines en 2009. Ils ont permis la mise à la retraite des hélicoptères MH-53 Pave Low. Le 20e escadron des forces spéciales (20 SOS) est d’ailleurs spécialisé dans les missions d’infiltration lointaine, d’exfiltration et de récupération de personnels en territoire ennemi.

Plus de 400 V-22 sont déja exploités par les forces armées américaines, toutes variantes comprises.