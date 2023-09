La mission Psyche de la NASA est prévue pour le décollage le mois prochain

Le vaisseau spatial Psyche de la NASA se prépare à lancer le 5 octobre depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride vers l'astéroïde Psyche. L'appareil est équipé de quatre propulseurs, d'une antenne à gain élevé et de divers instruments scientifiques, tels qu'un imageur multispectral, un magnétomètre et un spectromètre à rayons gamma et neutrons. Le voyage vers la ceinture d'astéroïdes durera six ans.