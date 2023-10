La marine Espagnole commande huit hélicoptères Sikorsky MH-60R SEAHAWK à Lockheed Martin

Lockheed Martin produira huit hélicoptères MH-60R pour la marine espagnole.

Lockheed Martin a reçu un contrat de l'Armée américaine pour produire huit hélicoptères Sikorsky MH-60R SEAHAWK pour la marine espagnole. Ces hélicoptères, équipés de systèmes de mission et de capteurs avancés pour la guerre anti-sousmarine et de surface, amélioreront et étendront la gamme des capacités maritimes actuellement effectuées par la flotte de SH-60B SEAHAWK de l'Armée espagnole.