La Grèce achète 20 F-35 et expérimente le binôme Rafale/F-35

Vers une première expérimentation du binôme Rafale/F-35 ?

L’achat par Athènes de 24 Rafale à Dassault Aviation, assure déjà une supériorité aérienne très nette sur Ankara, dont la flotte de F-16 vieillit inexorablement. Le binôme Rafale/F-35 peut paraître au premier abord étonnant, puisqu’on a l’habitude de les voir s'affronter pour les mêmes contrats. Toutefois, combiner les spécificités techniques du Rafale, son taux de disponibilité élevé et ses cours maîtrisés, avec la furtivité du F-35 et ses capacités de guerre électronique pourrait créer un duo plus que pertinent comme nous l'évoquions déjà dans cette analyse.

Un problème se pose tout de même : celui de l’interopérabilité des deux avions, une priorité selon le général Frédéric Parisot, major général de l’armée de l’Air et de l’Espace. Un problème qui occupe également les pensées de l’US Navy. L’amiral Gilday, chef des opérations navales, affirme vouloir « apprendre à exploiter les avions de combat F-35 et les vastes quantités de données qu’ils collectent avec les chasseurs Rafale de quatrième génération de la Marine française ». Une déclaration qui marque la volonté de rendre compatibles les deux avions et qui est en accord avec le plan stratégique d’interopérabilité adopté par la Marine nationale et l’US Navy.

Il s'agit en particulier de sécuriser la communication entre le F-35 et le Rafale, sans transmettre un nombre de données important et que la liaison de communication du F-35 ne s'impose pas en Europe. Un F-35 peut par exemple communiquer avec un Rafale via la Liaison 16, mais ceci les expose aux risques de détection par un adversaire, chaque émissions (radar, radio...) ayant pour conséquence de réduire la furtivité des opérations. Pour y pallier, il faut passer par une passerelle : le BACN (Battlefield Airbone Communication Node) mais ce système amène à transmettre davantage de données que la L16. À cela s’ajoute la volonté des Etats-Unis d'imposer la liaison de son F-35, la MADL (Multi Function Advanced Data Link) qui poserai un sérieux problème d’autonomie stratégique française et européenne, imposant de faire un choix entre le cloud de combat américain, en défaveur d'une future mise en place d'un cloud européen associé au programme SCAF.

Un problème que la Grèce va donc affronter, au risque d’atteindre les velléités d’autonomie stratégique européenne.