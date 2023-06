La grande évasion : un A330 de SmartLynx rapatrié d'Ukraine

Une évasion osée

Le 1er juin dernier à 06h35 du matin (heure de Paris, UTC +2), les habitants du village de Radymno (Basses-Carpates, Pologne), proche de la frontière avec l'Ukraine, ont probablement été réveillés par un avion de ligne. Ce dernier volait à 1.950 mètres... et venait tout juste rentrer dans l'espace aérien polonais en provenance d'Ukraine ! Il s'agissait d'un A330-300 (9H-SME) de SmartLynx qui avait décollé de l'aéroport international de Lviv (oblast de Lviv, Ukraine). Les avions quittant l'Ukraine depuis le 24 février sont très rares :

Durant les premières heures du 24 février, un grand nombre d'avions civils ont quitté l'Ukraine.

Deux avions de transport tactique A400M turcs, bloqués depuis le 24 février, ont été rapatriés le 20 décembre dernier. La Force aérienne turque avait d'ailleurs mobilisé un ravitailleur KC-135R Stratotanker (et des avions de combat ?) et un avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) E-7 Wedgetail ( article sur le sujet ).

). Certains avions ukrainiens, et notamment du ministère de l'intérieur, effectuent quelques rares vols. Par exemple, le 7 février 2023, un avion de transport tactique An-26 a transporté des sauveteurs ukrainiens en Turquie ( lien vers le tweet ).

L'espace aérien ukrainien avait été fermé par les deux parties au conflit et ce, dès le 24 février 2022, afin de faciliter la détection, l'interception et la destruction des avions, hélicoptères et missiles de l'autre partie. Il n'est pas possible de confirmer si les autorités Russes étaient au courant de la manœuvre. En revanche, les Ukrainiens ou du moins les autorités locales de l'aéroport, ont dû bouger les obstacles présents sur la piste (pour empêcher un éventuel posé d'assaut russe au début de la guerre). Quoiqu'il en soit, cette "évasion" était osée au vu du risque de voir l'avion être ciblé par une batterie antiaérienne non informée de ce vol.