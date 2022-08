La fréquentation d’Orly revient au niveau d’avant la crise

Une hausse des fréquentations inattendue

Depuis le mois de juin, le groupe ADP (Aéroport de Paris) revoit à la hausse ses hypothèses de trafic. En effet, avec 18 962 mouvements sur l’aéroport en août 2019, ils retrouvent 99 % de leur trafic pour cet été 2022. Le groupe affirme que le niveau d’avant crise est attendu pour 2023. Le chiffre d’affaires du groupe qui a été très affecté par la crise sanitaire a doublé à tout juste 2 milliards d’euros. Si l’on cumule l’augmentation de trafic des deux aéroports de Paris, on observe 86,3 % du trafic de juillet 2019.

Le trafic de juin de Paris Aéroport

Le trafic de juin 2022 est en hausse de + 5,3 millions de passagers, avec 8,1 millions accueillis sur Paris Aéroport par rapport au mois de juin 2019.

En 2022 :

Paris-Charles de Gaulle a accueilli 5,5 millions de passagers (78,8 % du trafic de juin 2019)

Paris-Orly a accueilli 2,7 millions de passagers (89,6 % du trafic de juin 2019)

Ces fréquentations inattendues et ces chiffres en hausse ont permis au groupe ADP la réouverture de certains terminaux qui se sont vu fermés à cause de la crise. A Paris-Charles de Gaulle, l’ensemble des terminaux sont actuellement ouverts au trafic de passagers à l’exception du Terminal 1 et pour Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts.