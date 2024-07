La France sur le point de commander des Saab GlobalEye?

Le GlobalEye, l'avion radar par Saab

Le Saab GlobalEye est un avion militaire de nouvelle génération conçu en Suède, basé sur l’aéronef civil Bombardier Global Express 6000. Ce biréacteur, de type AWACS, est destiné aux missions de détection et de commandement aéroporté et peut fonctionner aussi bien en mode air-air que pour la surveillance maritime. Il dispose de capteurs résistant au brouillage électronique, d’un radar à antenne active SeaSpray fourni par Leonardo, ainsi que d’un radar à longue portée Erieye ER. Les informations recueillies dans un rayon de 400 km sont ensuite intégrées dans un système de commandement et de contrôle (C2) multi-domaines. Les Émirats arabes unis en ont commandé cinq exemplaires tandis que la Suède en a commandé trois, et la France envisagerait de passer commande prochainement.