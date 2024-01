La France passe une commande de 42 Rafale à Dassault

Cela faisait presque une quinzaine d’années que les armées françaises n’avaient pas passé commande. Cette période de vide s’explique par de nombreuses coupes dans le budget de la défense au cours des dernières décennies. La commande réalisée par Balard permettra de combler les rangs de l’armée de l’air et de l’espace qui avait dû céder deux douzaines d’appareils français d’occasion à la Grèce et la Croatie. Une commande exceptionnelle de 12 Rafale avait d’ailleurs été passée en 2021 en vue de remplacer les aéronefs vendus à la Grèce. La 5ème tranche représente donc 30 Rafale auxquels s’ajoutent 12 Rafale en remplacement de ceux vendus à la Croatie. De son côté, l’avionneur français s’est tourné vers l’export avec 261 aéronefs vendu depuis 2015 :

Malgré un départ difficile concernant l’exportation de l’avion de combat, ce sont pourtant les exports qui représentent la majorité des aéronefs vendus par le constructeur (234 français, 261 étrangers pour un total de 495). Le carnet de commande devrait poursuivre cette dynamique concernant les pays étrangers. En février 2022 c’est l’Indonésie qui avait signé un contrat avec Dassault pour l’acquisition de 42 Rafale. Plus récemment le gouvernement indien a annoncé qu’il souhaitait acquérir 26 Rafale Marine pour l’Indian Navy. A cette dernière pourrait s’ajouter une commande plus importante dans le cadre du programme MRFA (Multi-Role Fighter Aircraft), l’Inde cherchant à acquérir 114 aéronefs de combat. Des rumeurs pointent d’ailleurs du doigt la potentielle création d’une chaine de production délocalisée en Inde.

Les prospects pour le Rafale ne cessent de croitre. Après la région Indo-Pacifique, ce sont plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et anciens satellites de l’URSS qui s’intéressent au fleuron français. Un engouement dû au caractère omnirôle du Rafale qui permettrait à ces forces aériennes de remplacer des flottes d’appareils datant de la guerre froide ( voir notre article sur le sujet ).

Dassault et le défi de la hausse de la productivité

Fin 2023, le PDG de Dassault Aviation Eric TRAPPIER a annoncé la montée en puissance de la chaine de production. Loin du temps où les usines de Mérignac tournaient au ralenti en 2020 (moins d’une unité par mois pour un total de 11 par an) l’avionneur a maintenant pour objectif une production de 3 aéronefs par mois, soit un total de 36 Rafale par an. Une hausse de la production imposée par l’explosion du carnet de commande. Toutefois cette évolution fait face à certaines difficultés comme l’a montré l’année 2023. En effet, certains retards sont observés sur les chaines d’assemblages dû à des problèmes d’approvisionnement auprès de divers sous-traitants du secteur aéronautique. Un secteur qui a fortement été impacté par la crise sanitaire et qui peine à recruter de la main d’œuvre.

Pour l’année 2023 seulement 13 appareils ont été produits. En comparaison, l’année 2020 avait permis la livraison de 26 Rafale.

C’est donc un nouveau défi pour Dassault Aviation qui devrait commencer à livrer cette 5ème tranche à partir de 2027. Les derniers Rafales de la 4ème tranche commandés en 2009 par Paris devraient quant à eux être livrés d’ici 2026. Toutefois l’année 2024 pourrait être celle des records puisque plusieurs appareils sont à un niveau très avancé de leur assemblage et sont dans l’attente de quelques équipements pour être livrés. Cela impliquerait un « boom » des livraisons pour l’année 2024 en parallèle de l’augmentation de la production.