La France et Taiwan vont concevoir un nouveau drone de combat

Un accord trouvé sur le prochain drone franco-taiwanais

C’est une annonce qui a pu surprendre car assez inattendue au vu du contexte international et notamment au vu de la dernière visite du président français Emmanuel Macron en Chine le 5 avril dernier. Cette visite laissait pourtant entendre un dégel des relations entre la Chine et la France, notamment au sujet de l’île de Taiwan revendiquée par la Chine et qui ne cesse de déstabiliser les relations internationales.

En effet, la France et Taiwan ont officiellement annoncé travailler sur un futur drone de combat via les sociétés Cavok UAS et GEOSAT Aerospace & technology. Cet accord, signé au bureau de représentation de Taiwan, va permettre à l’île de développer davantage ce secteur stratégique pour sa défense et renforcer ses capacités de drones dans lequel elle investit largement. (CF vidéo Xavier Tytelman)

Un renforcement stratégique pour l’île de Taiwan

Baptisé CK50-T, le futur drone de combat (VTOL) pourra couvrir un long rayon d’action ainsi que décoller à la verticale si nécessaire. Il devra pouvoir effectuer des missions de reconnaissance et de surveillance de l’espace aérien de l’île de Taiwan ainsi que des îles archipels que possède Taïwan au large de la Chine. Le CK-50 pourra ainsi répliquer face aux incursions chinoises dans l’espace aérien de Taiwan qui ne cessent de croître depuis des mois.

Les deux industriels ont annoncé que le développement du CK50-T devrait aboutir dès cette année et que le premier modèle sera entièrement produit et assemblé en France sous le regard des ingénieurs de Taiwan. Le second modèle sera quant à lui supervisé plus majoritairement par la partie taïwanaise.