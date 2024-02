La France avance dans l'Indopacifique

Accord de coopération

Coopération militaire opérationnelle, l'armement, la technologie, la recherche, le maintien de la paix, etc. Tels sont les termes de l’accord de coopération militaire signé le 31 octobre 2022 par Guillaume Lemoine, Ambassadeur de France en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée (PNG), et Justin Tkatchenko, le ministre des Affaires étrangères.

En mai 2023, La FLF Lafayette (Frégate légère furtive) et le PHA Dixmude (porte-hélicoptères amphibie) de la mission Jeanne D’Arc avaient d’ailleurs participé à l’exercice Croix du Sud, organisé en Nouvelle-Calédonie. La Papouasie-Nouvelle Guinée était également de la partie, dans ce gigantesque exercice interallié qui réunissait 19 pays soucieux de contrer l’influence chinoise dans la région. Le but était de préparer les forces armées françaises à la gestion des crises post-catastrophes naturelles et l'aide humanitaire.

Mais au-delà des exercices militaires conjoints et de la coopération sécuritaire, cet accord est un pas de plus dans la stratégie Indopacifique de la France.

The place to be

Le 27 juillet 2023, Emmanuel Macron clôturait sa visite du Pacifique Sud. Après la Nouvelle-Calédonie (NC), le Président s’était rendu au Vanuatu et en PNG, dans le but de réaffirmer le rôle de la France dans la région. Face à la montée des courants indépendantistes – la NC, comme la Polynésie française, figure sur la liste des 17 territoires à décoloniser – et après la mise en lumière des ingérences chinoises en NC par une étude de l’IRSEM en 2021, Emmanuel Macron cherchait à réinstaurer la légitimité de la France dans cette région.

La Papouasie-Nouvelle Guinée est le plus grand pays du Pacifique Sud et partage près de 800 km de frontière avec la Papouasie occidentale, gouvernée par l’Indonésie, en prise avec l’Armée de libération nationale de la Papouasie occidentale (TPNPB), branche armée de l’Organisation pour une Papouasie libre (OPM).

À quelques encablures des îles Solomon qui ont déjà signé un accord sécuritaire avec Pékin en avril 2022, et à 150 km des côtes australiennes, la PNG apparaît comme l’un des derniers points stratégiques à sécuriser.

Ainsi, un mois auparavant la visite du président français, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken signait un accord de coopération militaire avec le Premier ministre papou, James Marape. En décembre 2023, c’est avec l’Australie que l’état insulaire signait un accord de sécurité.