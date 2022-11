La Force maritime d'autodéfense du Japon et l'Agence de défense antimissile font la démonstration d'une nouvelle capacité de défense antimissile

Lors d'une démonstration ici, la force maritime d'autodéfense du Japon a intercepté avec succès des cibles de missiles balistiques à courte et moyenne portée avec des intercepteurs SM-3® Block IB et SM-3 Block IIA. C'est la première fois qu'un service maritime non américain intercepte des cibles avec les deux variantes d'intercepteurs et c'est la première fois qu'un navire japonais tire des SM-3 Block IIA. La démonstration a été réalisée en partenariat avec la Missile Defense Agency des États-Unis. Les deux types d'intercepteurs sont fabriqués par Raytheon Missiles & Defense, une entreprise de Raytheon Technologies (NYSE : RTX).

"Cette démonstration renforce le fait que les partenaires ont maintenant une plus grande capacité avec la famille d'intercepteurs Standard Missile", a déclaré Tay Fitzgerald, président de Strategic Missile Defense chez Raytheon Missiles & ; Defense. " Les alliés qui utilisent le SM-3 peuvent désormais coopérer plus pleinement avec les États-Unis dans le cadre de missions de défense contre les missiles balistiques. "

L'essai en vol de plusieurs jours au Japon du système d'armes Aegis-07 comprenait des engagements de cibles de missiles balistiques avec le SM-3 et une cible aérienne subsonique de nouvelle génération avec le SM-2 Block IIIB.

En soutien au programme de coopération entre les États-Unis et le Japon, le système d'armes Aegis a été mis en place.Japon SM-3 Block IIA Cooperative Development (SCD) Project, l'industrie japonaise et Raytheon Missiles & Defense ont conçu et construit en coopération la variante SM- 3 Block IIA, l'intercepteur de défense contre les missiles balistiques mer-terre le plus avancé au monde.

Contrairement aux versions antérieures du SM-3, les moteurs de fusée plus grands et les capacités accrues du véhicule de mise à mort du Block IIA permettent une portée et des performances nettement supérieures contre les menaces de missiles avancés.