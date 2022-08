La DGAC suspend la licence d’un pilote à la suite de l’affaire des turbulences de SpiceJet

Licence suspendue

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) en Inde a suspendu la licence d'un pilote de SpiceJet à la suite d'une enquête sur un incident de fortes turbulences. L'incident s'est produit le 1er mai 2022 et a blessé 15 personnes à bord, dont des passagers et le personnel de cabine. Deux passagers ont subi des blessures graves et ont été placés dans des unités de soins intensifs (ICU).

Un responsable de DGAC a déclaré que le copilote avait suggéré aux commandants de bord de contourner une zone de nuageuse. Cependant, le commandant de bord a pris la décision de passer dans cette zone, en croyant passer dans une zone verte indiquée par le radar météo du Boeing 737-800, engendrant de fortes turbulences.

Immédiatement après l'incident, les deux pilotes ont été relevés de leurs fonctions, tandis que quelques membres du personnel de maintenance qui avaient autorisé l'avion à effectuer le vol suivant ont également été suspendus. L'avion avait plusieurs composants cassés dans la cabine des passagers, conséquence directe de l'incident. Selon l'agence de presse ANI, le Boeing 737 a subi des forces comprises entre +2,46 G et -1,36 G pendant les turbulences.

Radar météorologique défectueux

La compagnie aérienne SpiceJet a connu de nombreux problèmes de sécurité des vols ces derniers temps. The Indian Regulator a mis en garde la compagnie aérienne contre l'utilisation fréquente des MELs (liste d’équipements minimum) et l'a contrainte à réduire de moitié ses opérations. La majeure partie des problèmes de la compagnie est due à des difficultés financières qu’elle a connues au cours des derniers mois. Le premier réflexe des autorités enquêtant sur l'incident de Durgapur a été de regarder le radar météo de l'avion. Le Bureau d'enquête sur les accidents d'aéronefs (AAIB) de l'Inde a constaté que les pilotes de l'avion avant le vol en question avaient rencontré et signalé certains problèmes de fiabilité du radar météorologique, alertant sur les conditions dégradées en vol.