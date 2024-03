La défense antiaérienne de Sébastopol abat un avion de combat russe Flanker

Ce 28 mars, la vidéo du crash d'un avion de combat russe est apparue sur les réseaux sociaux. La vidéo montre un avion de combat Su-27 Flanker ou Su-35 Flanker-E russe, en train de tomber vers la mer dans une vrille à plat inversée. L'arrière de l'appareil est sérieusement touché par un incendie, laissant clairement penser à un tir antiaérien ami. Un parachute est visible sur les vidéos, confirmant que le pilote s'est éjecté. Il ne sera pas compliqué pour les militaires russes d'inspecter la carcasse de l'avion, celui-ci s'étant écrasé en mer... devant l'entrée même du très stratégique port de Sébastopol (Crimée).

L'identification de l'appareil est encore floue mais l'absence de plans canards sur les vidéos permet d'éliminer les modèles d'avion de combat Su-30 Flanker et bombardier tactique Su-34 Fullback. La chaine Telegram Fighter_Bomber avait au départ identifier l'avion comme un Su-35, pour finalement modifier sa publication par Su-27. À noter que si les tirs amis font malheureusement partie des conséquences inattendues des combats, la Russie accumulent déjà plusieurs de ces tirs au-dessus des zones qu'elle contrôle. Par exemple, le 18 juillet 2022, un Su-34 russe était abattu par un tir ami au-dessus de l'oblast de Louhansk. Le 20 décembre 2022, un hélicoptère de combat Ka-52 Hokum (43 jaune, RF-91335) était abattu par un système antiaérien Pantsir russe. Le 3 mars 2023, un Su-30 ou Su-34 était abattu par un tir ami au-dessus de l'oblast de Donetsk. Et la liste continue... démontrant un certain besoin de détenir une meilleure identification des appareils en vol au sein des bulles antiaériennes des systèmes antiaériens russes.