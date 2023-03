La Corée du Nord simule une attaque contre la Corée du Sud

Des tirs réels simulant une attaque sur une base aérienne sud-coréenne

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a supervisé un exercice d'artillerie avec des tirs réels simulant une attaque sur une base aérienne sud-coréenne, envoyant un message clair aux États-Unis et à la Corée du Sud. Cet exercice s'inscrit dans la campagne croissante de la Corée du Nord visant à affirmer sa capacité à mener des frappes nucléaires contre la Corée du Sud et le continent américain. En réponse, les alliés se préparent à leur plus grande manœuvre militaire combinée depuis des années pour contrer la menace grandissante de l'arsenal nucléaire de Kim.

Des paroles menaçantes

Le rapport des médias d'État nord-coréens est intervenu juste après que l'armée sud-coréenne a détecté le lancement par le Nord d'au moins un missile balistique à courte portée vers la mer depuis un site près de la ville côtière de Nampo. Les États-Unis ont envoyé récemment des bombardiers B-1B et B-52 à longue portée pour plusieurs exercices aériens communs avec des avions de guerre sud-coréens, que la Corée du Nord considère comme des répétitions d'invasion. L'agence de presse officielle nord-coréenne, la Korean Central News Agency (KCNA), a déclaré que Kim avait exhorté ses troupes à être prêtes à "répondre de manière écrasante et contenir" les actions militaires des ennemis de la Corée du Nord. Le rapport de la KCNA n'a pas précisé quels types d'armes étaient impliqués dans l'exercice de jeudi ou combien de roquettes ont été tirées.

Ambitions nucléaires

Les systèmes à courte portée plus avancés de la Corée du Nord sont décrits comme des armes tactiques, impliquant une intention de les armer de bombes nucléaires de faible puissance destinées aux champs de bataille. Les experts estiment que la Corée du Nord communique une menace d'utiliser ces armes de manière proactive pendant la guerre conventionnelle pour affaiblir les forces conventionnelles plus fortes de la Corée du Sud et des États-Unis, qui maintiennent environ 28 000 soldats en Corée du Sud pour dissuader l'agression potentielle de la Corée du Nord. Les commentaires de Kim étaient conformes à une doctrine nucléaire escalatoire que la Corée du Nord a promulguée l'année dernière, qui autorise des frappes nucléaires préventives dans des situations où elle peut percevoir que son leadership est menacé, y compris lors de conflits conventionnels.

Avertissements du Sud et possible escalade

Le ministère de l'unification de la Corée du Sud a exhorté la Corée du Nord à cesser d'augmenter les tensions avec des "programmes nucléaires et de missiles imprudents et des provocations militaires". Le ministère a souligné que la Corée du Nord devait se concentrer sur le bien-être de ses habitants et prendre la voie de la paix sur la péninsule coréenne.

L'activité de tests et les menaces accrues de la Corée du Nord visent à revendiquer sa double capacité à mener des frappes nucléaires contre la Corée du Sud et le territoire américain. Kim Yo Jong, la puissante sœur du leader nord-coréen et l'une des principales responsables de la politique étrangère de Pyongyang, a averti que son pays était prêt à prendre une "action rapide et écrasante" face aux exercices élargis des alliés. Dans des déclarations précédentes, elle avait menacé de transformer le Pacifique en champ de tir de la Corée du Nord et avait à plusieurs reprises laissé entendre que le Nord pourrait tester un ICBM vers ces eaux sur une trajectoire balistique standard, ce qui serait considéré comme l'une de ses démonstrations d'armes les plus provocatrices à ce jour.