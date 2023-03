La Corée du Nord réussit un nouveau test pour son missile balistique intercontinental colossal

L’agence de presse précise que l'ICBM Hwasongpho-17, a été lancé depuis l'aéroport international de Pyongyang. Il aurait voyagé jusqu'à une altitude maximale de 6 045 km et parcouru une distance de 1 000,2 km pendant 4 151 secondes. Il aurait enfin conclu son vol en atteignant « avec précision » la zone prédéfinie dans les eaux libres au large de la mer de l'Est de Corée.

L’agence de presse étatique nord-coréenne KCNA a annoncé la réussite d’un tir d’essai de missile balistique effectué ce jeudi 16 mars. par la Corée du Nord. Il s’agit du missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasongpho-17 d’une hauteur d’environ 25 mètres. Selon KCNA le tir a été effectué devant Kim Jong Un et sa fille Kim Ju-ae, présenté comme la potentielle héritière du pouvoir de la dictature nord-coréenne. Les principaux responsables du Comité central du Parti du travail de Corée et les commandants du Bureau général des missiles étaient aussi présents. Douze exemplaires de ce missile avait été présenté au monde le 10 octobre 2020, à l'occasion du défilé du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs de Corée.

Cet exercice nommé Freedom Shields (FS) ou « Bouclier de la Liberté » se déroule sur une période de 11 jours. Il permet des exercices de commandement militaire simulé via des ordinateurs dont les scénarios doivent permettre de répondre notamment à la montée en puissance des forces balistique et nucléaire nord-coréennes. Il regroupera le personnel de l'armée de la République de Corée, des forces américaines de Corée (USFK), du Commandement des Nations Unies (UNC) et des commandements de composantes subordonnées au commandement des forces combinées (CFC), ainsi que du personnel civil et militaire et des représentants des États des Nations Unies participant à ces exercices.

En parallèle plusieurs exercices d'entraînement combinés sur le terrain appelés Warrior Shield FTX on aussi lieu sur le théâtre de la péninsule coréenne. Ces exercices comprennent de multiples dimensions avec des opérations :

aériennes,

terrestres,

maritimes,

spatiales,

cybernétiques

spéciales.

Les deux alliés ciblent une amélioration des tactiques, des techniques et des procédures communes ainsi que l’amélioration des relations interalliées. Les Etats-Unis et la Corée du Nord indiquent vouloir maintenir une posture de défense combinée opérationnelle. Ce test de l'ICBM Hwasongpho-17 a aussi été réalisé quelques jours après l'annonce contrat de la Corée du Sud visant l'acquisition de nouveaux F-35 américains. Une question cependant demeure, si ce test à été réalisé exactement un an jour pour jour avec le tir raté du Hwasongpho-17 du 16 mars 2022, peut-être faut-il s’attendre à un second test de ce missile dans les jours à venir...