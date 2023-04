La Chine réussit l'interception d'un missile balistique dans l'espace

Un test de nature défensive et ne visant aucun pays Le 14 avril, la Chine a réalisé un test d’interception à mi-parcours, une démonstration de ses aptitudes à faire tomber un missile balistique depuis l’espace. Une interception à mi-parcours augmente les chances de réussite de l’interception car le missile inverse sa courbe balistique n'est donc plus sujet à une quelconque propulsion et suit donc une course qui s’avère prévisible au moment où il rentre dans l’atmosphère. Un système d'interception comme celui du Patriot, interrompt la course de sa cible dans sa phase descendante. Au vu des tensions actuellement en cours au sujet de Taïwan, le Ministère de la Défense nationale de la République populaire de Chine a tenu à préciser dans son annonce que le test a été effectué sur le territoire chinois, et que sa nature défensive ne visait donc aucun pays.

Au total, le système de défense terrestre à mi-parcours nécessite 32 187 kilomètres de câble à fibre optique. Boeing en est le mettre d'oeuvre depuis 1998, associé à la Missile Defense Agency. Ses principaux sous-traitants sont Northrop Grumman et Raytheon. © Boeing Fermer

La défense terrestre à mi-parcours une capacité de précision contre tous type de menaces balistiques Appelée par les Etats-Unis ground-based mid-course defense ou GMD, les capacités de la Chine en la matière sont peu connues, comme beaucoup d’éléments concernant le matériel militaire de haute technologie chinois. Ces systèmes, comprennent des missiles intercepteurs basés au sol qui vont interrompre la course du missile ennemi à une vitesse équivalente à la sienne alors qu’il vole dans l’espace, à mi-course sur le chemin de sa cible. L'interception n'est pas réalisée par explosion, mais bien grâce à l'énergie cinétique du missile intercepteur qui rentre en collision avec sa cible. Pour ce faire, un vaste éventail de radars de satellites et de systèmes de contrôle de tir sont déployés. Cette capacité intègre aussi la défense contre des ICBM, peu importe la charge, nucléaire ou non. Dans le cas des Etats-Unis, les intercepteurs sont installés sur deux sites distinct, l'un à Vandenberg, en Californie et l'autre à Fort Greely, en Alaska respectivement au sud et au nord de la façade Pacifique du pays.

Présentation par Boeing du fonctionnement de sa technologie d'interception à mi-parcours basée au sol (GMD) des missiles balistique à longue portée. © Boeing Fermer