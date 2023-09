La Chine renforce sa présence navale au Moyen-Orient

La 45ème flotte navale chinoise s'élance pour une mission d'escorte dans le golfe d'Aden

Le 12 septembre, à Qingdao, une ville côtière de la province de Shandong, à l'est de la Chine, la 45ème flotte de la Marine de l'Armée Populaire de Libération (APL) chinoise a quitté le port militaire pour succéder à la 44ème flotte navale dans une mission d'escorte dans le golfe d'Aden et les eaux somaliennes.

Principalement composée de troupes et d'équipements navals du Commandement du Théâtre Nord de l'APL, la 45ème flotte comprend le destroyer à missiles guidés Urumqi, la frégate à missiles Linyi, le navire de ravitaillement polyvalent Dongpinghu, des dizaines de membres des forces spéciales et deux hélicoptères. Avant le déploiement, des formations spécifiques ont été menées, couvrant le sauvetage de navires commerciaux détournés, la lutte contre les terroristes et les pirates, et l'utilisation pratique des armes.

Une présence chinoise croissante au Moyen-Orient

Depuis l'envoi de sa première force opérationnelle d'escorte navale dans le golfe d'Aden en 2008, la Chine a progressivement accru sa présence navale au Moyen-Orient. Si l'objectif initial de cette présence - la lutte contre la piraterie - s'est estompé, Pékin continue de renforcer ses intérêts dans la région. Cette présence devrait encore se renforcer, en parallèle à l'approfondissement des relations locales.

Le premier déploiement naval moderne de Pékin a eu lieu en 2008 sous la présidence de Hu Jintao. Depuis, malgré une diminution notable des attaques de pirates, la Chine a continué à envoyer des flottes pour lutter contre ce phénomène. Ces missions ont également permis à la Chine de renforcer ses relations avec les pays de la région, tout en montrant sa capacité à déployer des forces loin de ses côtes.

La Chine avance, les États-Unis hésitent

La présence navale chinoise au Moyen-Orient ne montre aucun signe de recul. Avec des intérêts économiques croissants dans la région, et un désir apparent d'établir des bases militaires permanentes dans des pays stratégiques, la Chine est prête à renforcer sa présence navale. Cette expansion pourrait également fournir à Pékin un avantage stratégique dans ses relations tendues avec d'autres grandes puissances, comme l'Inde.

Face à l'expansion navale chinoise, les États-Unis devront déterminer leur propre stratégie dans la région. Alors que la présence navale américaine pourrait diminuer, Pékin semble déterminé à combler le vide. Une coexistence pacifique entre les deux puissances maritimes sera cruciale pour maintenir la stabilité régionale. Une diplomatie habile et un engagement défensif seront nécessaires pour naviguer dans ce nouvel équilibre des pouvoirs en évolution.



