La bombe tout-temps StormBreaker opérationnelle sur F-35 : une avancée décisive pour l'avion

Les conditions météo dégradées: premier frein aux guidages de précision

Les opérations de bombardement occidentales modernes se doivent de réduire les dommages collatéraux et d'obtenir un taux de coup au but élevé, nécessitant l'utilisation systématique de munitions de précision. Mais cette exigence restreint considérablement les conditions d'emploi des armes, nécessitant un ciblage et donc une visibilité directe sur la cible par un désignateur ou par la bombe elle-même, si elle est équipée de systèmes de reconnaissances à imagerie. Dans la pratique, les conditions dans lesquelles les armées occidentales ne peuvent plus intervenir sont connues : nuages, fortes pluies, chute de neige, brouillard, tempête de sable, nuit... Cette "obscurité du champ de bataille" peut également provoquée par les troupes elles-mêmes, à cause de la poussière dégagée par les véhicules en déplacement, le passage d'un hélicoptère, le posé d'assaut d'un avion lourd, les tirs d'artillerie ou les explosions. Autant de conditions qui réduisent la visibilité et interdisent tout bombardement. De nombreux travaux sont donc engagés pour contourner ces limitations.