La Belgique, Chypre, l'Estonie, la France et la Hongrie concrétisent leur volonté d'achat de missiles antiaériens très courte portée

Au total, MBDA devrait ainsi recevoir une commande de la DGA permettant de répondre aux besoins émis par ces différents pays. Le communiqué de presse précise que d'autres pays ont manifesté leur fort intérêt dans cette démarche et devraient alors rejoindre prochainement cette coopération. Une première estimation, annoncée par la DGA, avance le chiffre de plus de 1 500 missiles.

Ce 19 juin, beaucoup de personnes s'étaient rassemblées sur le stand du ministère des Armées. Et pour cause, un arrangement de coopération cadre a été signé pour charger la Direction Générale de l'Armement à acheter des missiles antiaériens très courte portée Mistral 3 au profit de cinq pays :

Sur le terrain, ce missile peut être lancé par un fantassin depuis un trépied mais aussi depuis un véhicule avec ce même trépied fixé au véhicule ou plus simplement, depuis une tourelle spécifique. Cette dernière option est en réalité multiple ; véhicule antiaérien, véhicules blindés légers,... Il peut aussi être tiré par un hélicoptère ou un navire de surface.

Le Mistral 3 est composé de deux étages, tous deux propulsés par une roquette à comburant solide. Il est très agile (manœuvre jusqu'à 30 g) et dispose d'une probabilité d'interception supérieure à 96 %. Enfin, aucune maintenance n'est nécessaire durant 20 ans.

Concrètement, le missile Mistral 3 est la dernière variante de la famille de missiles très courte portée Mistral de MBDA. Ce MANPADS est capable de créer une bulle antiaérienne de 8 kilomètres de portée et de 6 kilomètres d'altitude. Il s'agit d'un missile tiré en mode tir-et-oublie : une fois lancé, il est indépendant du lanceur et va chercher, grâce à sa son capteur infrarouge, à se diriger rapidement (+3 348 km/h, soit Mach 2,7).

Pour terminer, ses cibles sont très variées :

menaces aériennes classiques ; avions de combat, hélicoptères, avions de grande taille,...

missiles supersonique ou subsonique de croisière ou antinavire,

drones

Une dernière catégorie est à ajouter : des navires de surface rapide et agiles. Cette capacité a été démontrée en 2015, quand un Mistral tiré depuis un Simbad-rc (système naval permettant de tirer un missile Mistral) a bel et bien intercepté un navire de petite taille. Il offre ainsi, en plus d'une capacité air/mer-air, une capacité mer-mer très courte portée pour les navires équipés. La vidéo ci-dessous montre plusieurs tirs en mer, y compris contre une petite embarcation à l'arrêt.