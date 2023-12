L’USAIRE REMET SES PRIX

Bruno Berthet, "Personnalité de l'année"

C'est une nouvelle fois à l'occasion de son traditionnel rendez-vous autour de la dinde de Thanksgiving que l'USAire a remis, le vendredi 24 novembre, ses différents prix dans les salons du prestigieux Cercle Interallié. Et notamment celui de laƒ «ƒPersonnalité de l'année »ƒ créé avec Air&Cosmos depuis 2016. A donc été distingué, pour 2023, Bruno Berthet, président d'Aresia, pour son parcours à la tête d'une entreprise qu'il a transformée en douceur et fait grandir.

Cet ancien breveté pilote de chasse, qui a exercé d'importantes responsabilités au sein de la DGA et de l'Armée de l'Air, a clairement réussi sa reconversion en « entrepreneur ». En 2022, ce prix, qui a pour but de souligner les parcours ou les réussites d'individualités de la filière, avait été décerné à Marwan Lahoud, président exécutif du fonds Tikehau Ace Capital, pour son rôle vital dans la sauvegarde et la consolidation de plusieurs fournisseurs clés de la BITD.

Souligner la réussite d'un parcours

L'année précédente, c'est le président d'AerCap, Aengus Kelly, qui avait été distingué pour la réussite de l'opération de fusion avec le concurrent Gecas, donnant ainsi naissance à un géant du secteur possédant un portefeuille de plus de 2ƒ000 avions mais aussi de plus de 900 moteurs. Parmi les lauréats passés, Benjamin Saada, créateur de la PME Expliseat, Olivier Andriès, directeur général du Groupe Safran ; Antoine Bouvier, directeur de la Stratégie et des affaires publiques d'Airbus et ancien président de MBDA; mais aussi Nathalie Stubler, alors présidente de Transavia.

Une jolie brochette de talents mais, la grande force de l'USAire, que préside aujourd'hui Carl Chevillon, directeur général de Raytheon Systems France, à la suite de Pascal Parant, vice-président marketing de AAR Corp., est aussi de maintenir le lien avec la jeunesse par le biais des «Student Awards » lancés par Michel Dubarry quand il présidait cette association fondée en 1959 et qui regroupe plus de 300 représentants d'entreprises des industries américaines et européennes de la filière aérospatiale et de défense.

Cet entretien du lien s'accompagne de la volonté d'identifier les jeunes talents en les faisant travailler sur des sujets prospectifs. En 2022, il s'agissait de « phosphorer » sur « l'avenir des relations industrie-gouvernement dans l'aérospatiale civile et militaire ». Celui retenu pour 2023 avait pour thème : « Le Paris Air Show en 2035 ». Le défi a suscité cette année plus de 50 contributions réalisées par110 étudiants de 32 nationalités différentes.

Maintenir le lien

Écoles d'ingénieurs mais aussi de commerce comme l'Essec ou plus« généraliste » comme Sciences Po Paris que l'on retrouve d'ailleurs une nouvelle fois parmi les lauréats avec cette fois la toute première place en la personne de Laora Malet et de Paul Gourtay. A noter que l'ESTACA est en force, ses binômes trustant trois des cinq prix (cf. ci-dessous). Le binôme est en e•ffet autorisé, une formule qui a des avantages certains pour les étudiants en termes de partage du travail.

À chaque fois, le processus de sélection des candidats est le même, selon une formule désormais bien rodée. Ils remettent « une première copie », le sommaire de leur future réflexion à un jury dont les membres sont issus de l'industrie et du transport aérien. Sont ensuite retenus les quinze meilleurs projets avec, cette fois, pour les étudiants sélectionnés, la redoutable tâche d'entrer « dans le vif du sujet » sur dix pages, voire quinze pages.

Et c'est le même jury qui fait la sélection finale des lauréats au terme de débats qui peuvent être âpres mais toujours courtois. Est également membre du jury l'Organisation des rencontres aéronautiques de la jeunesse ou Oraje qui regroupe tous les étudiants qui ont été sélectionnés dans le cadre des « Students Awards ». Oraje qui participe au rayonnement de l'USAire grâce à la mobilisation des établissements de formation et de leurs étudiants autour du sujet de réflexion proposé.

Un rayonnement qui dépasse d'ailleurs les frontières hexagonales comme l'illustre la lauréate Kanto Lalaina Ravelojaona issue de l'école d'ingénieurs marocaine Aerosup, rejoignant celles et ceux qui ont été récompensés les années précédentes et étudiants à l'Université technologique de Delft, au sein des universités d'Oxford, de Californie, d'Embry-Riddle ou encore de l'Institut d'aéronautique et des études spatiales de Blida.

Une diversité que l'on retrouvera à l'occasion du prochain thème lancé par Christian Scherer, directeur d'Airbus Avions commerciaux : «proposez un projet spécifique et concret, associé à une étude commerciale, et que vous espérez disruptif pour l'industrie aérospatiale d'ici 2040 ».

Les lauréats des «Students Awards » 2023

La thématique du « Student Award » 2023 a suscité plus de 50 contributions de la part de 110 étudiants de 32 nationalités différentes. Après une première sélection, le jury de l'USAIRE s'est penché sur quinze propositions pour n'en retenir que cinq.

•Premier prix: Paul Gourtay (Sciences Po Paris) et Laora Malet (Sciences Po Paris) •

Deuxième prix: Alexandre Jeanjean (ESTACA/Université de Cranfield) et Mathieu Goujat (ESTACA/Université de Cranfield)

Troisième prix: Nathan Desbordes (ESTACA) et Louis Gremont (ESTACA)

Quatrième prix: Kanto Lalaina Ravelojaona (Aerosup)

Cinquième prix: Rémi Janin (ESTACA) et Tifenn Le Collen (ESTACA)